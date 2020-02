Fabio Caserta viene premiato con la Panchina d’oro 2018/2019 per la C

L’Associazione italiana degli allenatori ha riconosciuto al tecnico Fabio Caserta il premio come miglior allenatore della serie C della scorsa stagione.

Fabio Caserta a Coverciano per ritirare il premio

Nella cornice di Coverciano, assieme a lui sono stati premiati Gasperini, trainer dell’Atalanta per la serie A e Liverani, mister del Lecce per la B.

Nella stagione in C, Caserta ha condotto la Juve Stabia ad una storica promozione in B, oltre ad una stagione costellata da tanti record.

L’allenatore Fabio Caserta, classe 1978, a dicembre, aveva festeggiato le 100 panchine con le vespe.

Per Fabio Caserta si è trattato del primo successo in panchina dopo una grande carriera come calciatore, trascorsa sui campi di serie A.

Questo il comunicato ufficiale della società Juve Stabia

Per il meritato premio al mister dei gialloblù la Juve Stabia ha comunicato quanto segue:

“Ci complimentiamo con mister Fabio Caserta, che è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Panchina d’oro 2018/19 per la Serie C.

Un premio importantissimo che arriva a suggello del campionato vinto a suon di record.

Una soddisfazione grandissima, che è motivo di particolare orgoglio per tutti noi, che abbiamo visto nascere in gialloblù la carriera da allenatore di Fabio, al suo ottavo anno qui a Castellammare, prima come calciatore e adesso come mister in serie cadetta”.

