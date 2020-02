Magma Teatro, vita e cultura sulle tavole del palcoscenico

I promotori di questa realtà sono Libero De Martino e Donatella Faraone Mennella, persone che non sono ignare alla polvere delle tavole teatrali e che metteranno in essere tante attività

Sabato primo febbraio, in via Vesuvio in Torre Annunziata, ha preso il via il Magma Teatro, ovvero una nuova risorsa culturale per la nostra terra che non sa arrendersi.

Il nastro tagliato dal sindaco Vincenzo Ascione, ha dato inizio a questa nuova realtà teatrale e la cultura avrà in essa nuova linfa vitale ad una terra avida di sapere. I promotori di questa realtà sono Libero De Martino e Donatella Faraone Mennella, persone che non sono ignare alla polvere delle tavole teatrali e che metteranno in essere tante attività, sia recitative che educative per i tanti giovani che vorranno collaudare il loro fuoco artistico.

Conoscendo questa terra, è facilmente pronosticabile la nascita di nuove eccellenze, così come è ovvio vedere le sedie del Magma sempre in pieno sold out. Cosa dire, se non un gran bravo a tutti coloro che parteciperanno alle varie pièce teatrali ed a quelli che si impegneranno per modellare la giovane argilla su cui creare l’arte insita in tanti giovani.

A tutti vada il fervido augurio per una stagione ricca di soddisfazioni ed un grazie dalla città e dal territorio tutto per il Magma Teatro, ultimo figlio in ordine di tempo che il Vesuvio ci ha donato

Ernesto Limito