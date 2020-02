I messaggi per l’amico Kobe

Novak Djokovic fa suo l’ultimo Australian Open

Novak viene premiato subito dopo la finale giocata contro l’austriaco Thiem, con la coppa in mano, oltre alle frasi di rito, il serbo dirà:

“Il 2020 è iniziato male, incendi, guerre, morti ogni giorno. E poi anche il mio amico Kobe Bryant, una persona a cui ero molto legato, che ci ha lasciati tragicamente. Spero che questo ci serva da avvertimento per stare uniti, con la famiglia e con la gente che amiamo. Noi sportivi giochiamo, ma ci sono cose più importanti intorno”.

Un Djokovic che per l’intera settimana ha continuato a mandare messaggi all’amico morto tragicamente insieme alla figlia Gianna Maria, lo apprendiamo anche dai suoi canali social, dove, dopo la semifinale contro Roger Federer ha scritto: “Sono grato di essere qui. Sono grato di aver fatto tutto ciò. Sono grato di averlo vissuto. Grato di condividerlo con te. Che viaggio! Ci vediamo domenica!”

Il tennista vincitore di questi AO2020, ha indossato per tutto il periodo finale del torneo la felpa con le scritte sul cuore: K e B ed i numeri 8 e 24, insieme ad un cuore rosso, ecco un’altra delle sue frasi in onore di Bryant: “E’ stato uno dei più grandi atleti di sempre, ha ispirato sia me che tante altre persone in tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di avere con lui una relazione personale durante gli ultimi 10 anni. Quando ho avuto bisogno di supporto e consigli, lui era lì per me. E’stato un mentore, un mio amico, é un sofferenza che spacca il cuore vedere cosa é accaduto a lui e a sua figlia. Non ci credo”.

Andrea Ippolito