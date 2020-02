Parte stasera su Rai1 la 70esima edizione del Festival di Sanremo: ecco cosa ci aspetta

Parte stasera su Rai1 la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana: anticipazioni, ospiti e curiosità della prima serata sono state svelate questa mattina nella sala stampa del Teatro Ariston durante il primo appuntamento con “Dentro il Festival”, il nuovo format realizzato da Rai1 in occasione dei 70 anni della kermesse sanremese, condotto dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti ed in onda su RaiPlay.

A rispondere alle domande dei giornalisti accreditati Amadeus, direttore artistico e conduttore della manifestazione, le co-conduttrici per la prima serata Diletta Leotta e Rula Jebreal, il conduttore de L’Altro Festival Nicola Savino, oltre al direttore di Rai 1 Stefano Coletta, il vicedirettore Claudio Fasulo ed il direttore di RaiPlay e Rai Digital Elena Capparelli.

“Stanotte ho dormito benissimo, credo anche un pochino di più. Finalmente è il 4 febbraio, questo mi sono detto appena sveglio. Non vedo l’ora, insieme a tutti quelli con cui ho costruito questo Festival, di cominciare questa avventura. Adesso inizia la festa”, ha detto Amadeus in conferenza stampa. Sulle sue compagne di palco di stasera, il direttore artistico e conduttore del Festival, aggiunge “ho avuto fin da subito, da ottobre, il desiderio, per i 70 anni di questo Festival, di avere una presenza femminile di altissimo valore, in tutti i settori. Volevo che questo Festival fosse all’insegna delle donne, della leggerezza ma anche di storie importanti. Sono fiero e onorato – conclude – di avere tante donne nel mio festival e fiero e onorato di iniziare con Rula Jebreal e Diletta Leotta”.

E proprio Diletta Leotta, che davanti ai giornalisti usa una metafora calcistica per descrivere le sue emozioni nel salire sul palco dell’Ariston, assicura “sono pronta, carica, non vedo l’ora di scendere in campo con il mio mister. Di solito sono a bordo campo, ora posso essere protagonista di una bella partita che posso giocare al fianco di una donna come Rula, che ho avuto l’onore di conoscere, non vedo l’ora che ci sia il fischio d’inizio”.

Alla giornalista Rula Jebreal il compito di portare, sul palco dell’Ariston, un tema importante: la violenza di genere. “Ammiro il coraggio di Amadeus per aver voluto questo tema al Festival di Sanremo – ha detto la Jebreal in conferenza stampa – . E sono felice di essere qui e parlare di questo a tutti. Anche a mia figlia, avevo deciso di farlo per la prima volta con lei quando avrei compiuto 40 anni. Ora posso farlo. Vorrei parlare di un’emergenza nazionale, ma anche internazionale, molte donne vengono messe in prigioni solo perché chiedono il diritto al voto in Arabia Saudita. È un tema a-partitico, culturale, importante”.

Poi Amadeus risponde così, in conferenza stampa, a chi gli chiede se sia in qualche modo ‘geloso’ dello spazio che Fiorello ha conquistato oggi sui giornali, come mattatore in pectore di Sanremo 2020: “la nostra amicizia è talmente forte che niente e nessuno può intaccarla”.

Quando, alle 20:40, si alzerà il sipario sul palco del Teatro Ariston verranno eseguite le prime 12 canzoni delle 24 in gara nella sezione CAMPIONI e le prime 4 delle 8 canzoni della sezione NUOVE PROPOSTE. A giudicare sia big che giovani sarà, per questa prima serata, la sola giuria Demoscopica.

Ecco i 12 Big i che si esibiranno – in ordine di uscita – :

IRENE GRANDI

MARCO MASINI

RITA PAVONE

ACHILLE LAURO

DIODATO

LE VIBRAZIONI

ANASTASIO

ELODIE

BUGO e MORGAN

ALBERTO URSO

RIKI

RAPHAEL GUALAZZI

Il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, annunciando l’ordine di uscita dei Campioni della prima serata del Festival, ha anche chiarito la scelta di modificare il regolamento per la gara delle Nuove Proposte: “In access prime time venerdì ci saranno le semifinali, i due finalisti verranno messi in finale con gli highlights. Cosa che abbiamo fatto diverse volte, da 5 anni il Big vincitore viene eletto così”.

Al via anche la gara tra le Nuove Proposte. I 4 artisti che vedremo stasera si esibiranno in due coppie a “sfida diretta”:

I sfida – EUGENIO IN VIA DI GIOIA vs TECLA

II sfida – FADI vs LEO GASSMANN

Al termine dei duelli, sapremo i nomi dei primi due cantanti semifinalisti che si giocheranno la vittoria di categoria nella quarta serata, quella di venerdì 7 febbraio.

Oltre a quelli fissi, Fiorello e Tiziano Ferro, ci saranno Emma, Albano e Romina con la figlia Romina Carrisi, Jessica Notaro ed Antonio Maggio. Tiziano Ferro, per la prima serata, regalerà al pubblico tre brani: “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini e la sua “Accetto miracoli”. Oltre alui, ospite fisso Fiorello ed ancora Emma, Albano e Romina con la figlia Romina Carrisi.

“Vi anticipo che questa sera nella puntata ci sarà Jessica Notaro, la ragazza sfregiata con l’acido dal suo ex. Lei è una cantante, molto brava. Questa sera con il suo amico fraterno, Antonio Maggio, canterà una canzone bellissima scritta da Ermal Meta. E questa sera vuole essere un manifesto per parlare di quello che di terribile ha subito Jessica, perché non accada mai più”, ha precisato il direttore artistico e conduttore del Festival, Amadeus, in conferenza stampa aggiungendo che “questa sera il Festival di Sanremo ospiterà un videomessaggio di Roger Waters, artista co-fondatore dei Pink Floyd. È un regalo che Rula ha fatto a tutti noi”.

“Facciamo una cosa rivoluzionaria, è il primo dopofestival che avrà una diretta digitale. Siamo dei matti, perché portiamo in video una performer, M¥ss Keta, che già nelle prove sta facendo cose straordinarie. Per l’Altro Festival, ci siamo concentrati molto sulle performance dei cantanti. Abbiamo costruito un cast coeso. Saremo molto in libertà, molto spettinati”, ha detto il conduttore Nicola Savino in conferenza stampa all’Ariston. Appuntamento quindi con l’aftershow sanremese su RaiPlay e su Rai Italia (che, come sempre, trasmetterà anche il Festival per gli italiani all’estero) al termine della diretta dal teatro Ariston.