Tirocini formativi per l’inclusione sociale al via a Castellammare di Stabia

Start ieri 3 febbraio ai tirocini formativi per l’inclusione sociale nel comune di Castellammare di Stabia.

Un’occasione, rappresentata dalle misure nazionali di contrasto alla povertà Sia/Rei per i disoccupati della zona, d’inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. I tirocini sono gratuiti, prevedono un rimborso spese da 500 euro al mese, forza lavoro gratuita, copertura assicurativa e oneri accessori.

Al momento i beneficiari dei tirocini formativi per l’inclusione sociale sono sessanta. Hanno potuto presentare domanda i residenti con Isee non superiore a 6mila euro, che hanno sottoscritto apposito patto di servizio con il Centro per l’impiego e che non sono fruitori di altre misure di sostegno al reddito, oltre al Sia, al Rei e al Reddito di cittadinanza.

Ieri mattina l’inizio delle attività ha coinvolto trentasette stabiesi tirocinanti, di cui 7 presso la Maricorderia. I tirocini avranno una durata semestrale e un monte orario settimanale che varia dalle venti alle venticinque ore.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione dell’attività per maternità, per malattia od infortunio di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva.

L’apprendistato vedrà coinvolte sedici aziende che potenzieranno l’inclusione sociale e i servizi di assistenza sociale. L’amministrazione Cimmino commenta così: “Un’azione messa in campo grazie all’eccellente lavoro svolto in sinergia dalla III commissione consiliare, dai servizi sociali e dall’assessorato alle politiche sociali”.

Emanuela Francini