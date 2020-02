Per Sanremo 70, questo il titolo della serata pensata per celebrare i 70 anni del Festival, ogni Campione infatti canterà, con eventuali ospiti italiani o stranieri, un brano che ha segnato la storia della kermesse

L’attesa è davvero tanta per la terza serata del Festival di Sanremo 2020: Amadeus & company sapranno confermare i record di ascolti della prima e della seconda serata? Alle 20 e 40 si aprirà il sipario al Teatro Ariston di Sanremo e andrà in scena la serata dedicata alle cover intitolata, appunto Sanremo 70 per i 70 anni del Festival.

Per Sanremo 70, questo il titolo della serata pensata per celebrare i 70 anni del Festival, ogni Campione infatti canterà, con eventuali ospiti italiani o stranieri, un brano che ha segnato la storia della kermesse. Le loro interpretazioni saranno votate dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival.

Non si tratterà di una gara a parte come in passato, ma – novità 2020 – la media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la terza serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale nella sezione Campioni.

Festival di Sanremo 2020: la diretta e le pagelle

Il Gazzettino vesuviano segue dalla sala stampa del Teatro Ariston tutta la manifestazione canora, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020. Ecco le impressioni e le pagelle dei nostri inviati, artista per artista (i Campioni) per la serata cover del 6 febbraio 2020. I voti sono da intendersi in una scala da 1 a 10.







Michele Zarrillo con Fausto Leali – “Deborah” (Voto 6,5): Potenza ed esperienza, Michele va dall’alba al tramonto e ritorna con Fausto Leali. Le vene sul collo si gonfiano, Michele Zarrillo non si sgonfia. Bravi.

Junior Cally con i Viito – “Vado al massimo” (Voto 5,5): Idea originale, interessante, forse un po’ troppo fuori dalle righe i Viito. Junior Cally, invece, fa quello che aveva preparato e non delude.

Marco Masini con Arisa – “Vacanze romane” (Voto 5): Un 5 assolutamente per l’impegno e niente più. Non è né la canzone di Marco né certamente di Arisa. Scelta comunque coraggiosa, si riprendono anche grazie alla magnifica orchestra nella seconda parte del brano.

Riki con Ana Mena – “L’edera” (Voto 6,5): Finalmente la voce di Riki viene fuori, ci voleva solo un po’ di coraggio allora. Bel ritmo, i ragazzi si alternano con scioltezza e, nonostante il vestito da giardiniere, dimostra che ci sa fare.

Raphael Gualazzi con Simona Molinari – “E se domani” (Voto 7): Raphael chiude gli occhi e lascia andare le meravigliose mani su quel meraviglioso pianoforte. Lei parte tentennante, poi si fida di lui. Domani saranno ancora complimenti per un grande Raphael Gualazzi.

Anastasio con P.F.M. – “Spalle al muro” (Voto 6,5): Anastasio anche spalle al muro è sempre rosso di rabbia. Però finalmente ci piace e, accompagnato dalla Premiata, produce un buon pezzo godibile. Parte finale del brano meravigliosa.

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta – “Si può dare di più” (Voto 5,5): Tutto sommato niente male, Levante continua a spingere per far uscire e dare qualcosa di più. Belle le tre voci all’unisono ma certo il brano avrebbe dovuto trasmettere un’altra energia.

Alberto Urso con Ornella Vanoni – “La voce del silenzio” (Voto 5,5): Alberto e Ornella cercano di prendersi per mano a vicenda, ma si guardano poco negli occhi. Ognuno vorrebbe dimostrare qualcosa, ma più a sé stessi che al “partner” e, soprattutto, al pubblico.

Elodie con Aeham Ahmad – “Adesso tu” (Voto 7): Interpretazione originale, brillante, composta. Elodie si emoziona trasportata dalla sua stessa voce, spinge al momento giusto: quando sorride respira, le tremano le labbra, ci emoziona.

