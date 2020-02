Juve Stabia in trasferta ad Ascoli

I gialloblù hanno l’imperativo di cogliere punti preziosi in chiave salvezza, e rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta interna di domenica contro il Perugia

Nell’anticipo di serie B di venerdì sera alle ore 21.00, la Juve Stabia farà visita all’Ascoli in una trasferta ad alto coefficiente di difficoltà.

La squadra marchigiana avrà un assetto modificato rispetto a quella vista all’andata a Castellammare.

Allora l’Ascoli vinse per 5-1, dopo che per lunghi tratti nel primo tempo la Juve Stabia dominò senza concretizzare.

Nella ripresa si fu la debacle stabiese, anche alla luce di varie incertezze difensive e di qualche decisione dubbia, come una situazione di possibile offside sul primo gol marchigiano.

Da allora l’Ascoli ha cambiato allenatore passando da Paolo Zanetti a Roberto Stellone, che da inizio settimana è stato chiamato sulla panchina dei bianconeri.

Inoltre, in squadra sono arrivate nuove risorse come l’attaccante Trotta e il centrocampista Morosini, che nell’ultimo turno hanno anche segnato nell’incontro vittorioso di Livorno.

L’Ascoli guidato da Guillerme Abascal, giovane tecnico delle giovanili, il quale ha fatto da traghettatore immediatamente dopo l’esonero di Zanetti.

In uscita ci sono state anche alcune cessioni come quelle di Da Cruz e Ardemagni.

Contro la Juve Stabia l’Ascoli potrebbe optare per il 4-3-1-2 con un attacco formato da Scamacca, punta della nazionale italiana under 21, e Trotta.

Al “Del Luca” i marchigiani hanno raggranellato ben 22 punti, che li porta a essere quarta forza del torneo per rendimento casalingo.

Per quanto concerne la Juve Stabia, i gialloblù hanno l’imperativo di cogliere punti preziosi in chiave salvezza, e rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta interna di domenica contro il Perugia.

La battuta d’arresto contro gli umbri, che hanno capitalizzato i due rigori (dubbi), assegnati loro dall’arbitro Minnelli, con la trasformazione del bomber Iemmello, deve essere subito resettata contro una squadra che sarà motivata dall’avvento in panchina del nuovo trainer.

Il centrocampista stabiese Bright Addae sarà un ex della gara, lui che ha militato per cinque stagioni con la squadra ascolana.

Dopo la rifinitura, la Juve Stabia ha ancora problemi di formazione visto l’assenza di Mastalli, Russo, Cisse’, Troest squalificato per altre due giornate e alcuni giocatori non al top come Buchel, Elia e Calvano, che sono reduci da infortunio ma che saranno comunque convocabili.

Probabile formazione

Il tecnico Caserta farà le scelte nel giorno della gara, possibile il ricorso al 4-3-3 con Provedel in porta, difesa con Vitiello, Fazio, Tonucci (o Allievi) e Ricci (o Germoni), centrocampo con Addae, Calo’ e Mallamo (o Di Gennaro), attacco con Canotto, Forte e Bifulco (o Di Mariano).

Dove vedere la partita

La partita tra Ascoli e Juve Stabia, attualmente divise da due punti in classifica con 30 per i locali e 28 per gli ospiti, andra’ in onda su RAISPORT (canale 58 del digitale terreste) a partire dalle ore 20.55.

Domenico Ferraro