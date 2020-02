Domenica 9 febbraio presso il Dolby Theater di Los Angeles ci sarà l’attesa manifestazione per la consegna degli Accademy Awards 2020, meglio conosciuti come gli Oscar per il cinema.La 92ª edizione dei premi Oscar, così come l’edizione precedente, non avrà un presentatore ufficiale e verrà trasmessa in diretta negli Stati Uniti da ABC.

Sarà uno spettacolo tutto da gustare in TV anche in Italia nel cuore della notte fino a quasi l’alba, quando sul red carpet di Hollywood sfileranno tutte le star della passata stagione cinematografica. Una buona occasione questa anche per divertirsi e fare qualche pronostico, visto che i vari bookies, come Goldbet, Eurobet e Match point, permettono di fare il betting su questo seguitissimo oltre che mondano evento. Proviamo quindi a dare qualche consiglio per una multipla o singola.

Favorito come miglior film

Per il miglior film salgono le quotazioni di 1917 (dato ora a 1.40), un war movie con la regia di Sem Mendes che ha fatto incetta di premi come il Golden Globe e il BAFTA. Il film merita per la splendida regia basato sulla percezione, da parte dello spettatore in sala, di un unico piano sequenza unico nonché per il sonoro e gli effetti speciali.

L’alternativa potrebbe essere Parasite (a 4.50) del coreano Bong Joon-ho, che vincerà al 99% il premio come miglior film straniero. Accattivanti anche C’era una volta a Hollywood, quota 6 (dove merita il premio Brad Pit come miglior attore non protagonista e si segnala lo stesso film come miglior scenografia) di Quentin Tarantino e Joker ( a 12), grazie alla magica interpretazione di Joaquin Phoenix che ha anche riscosso già tanti apprezzamenti come miglior attore protagonista.

All’inizio i favori del pronostico erano andati a The Irishman (attualmente a 50) di Martin Scorsese, uscito su Netflix, poi la sua quota si è troppo alzata con il passare del tempo, visto che non ha colto il successo in premi come il Golden Globe.

Miglior attrice dei Premi Oscar

Come miglior attrice protagonista si segnala Renee’ Zellweger per Judy, mentre non protagonista il top è Laura Dern.

Miglio sceneggiatura

Le nostre scelte per quanto concerne la sceneggiatura originale e non originale vanno rispettivamente su Parasite (a 1.55) e Jojo Rabbit ( a 1.55) che negli ultimi giorni ha messo la freccia su Piccole donne. I film segnalati hanno riscosso un ampio successo tra il pubblico che ne hanno gradito le sceneggiature in termini di orginalita’ e adattamento.

Animazione: il miglio film

Nel miglior film di animazione Klaus- i Segreti del Natale( a 1.70) sta andando forte e ha accorciato le distanze su Toy Story 4 ( a 1.95), attualmente front runner, ma la corsa è ancora aperta.

Oscar per i Costumi

Come Miglior costumi piace Piccole donne, mentre per Trucco e acconciatura i favori sono su Bombshell.

La miglior canzone del Premi Oscar

Come migliore canzone originale il bet e’ su Love me Again, relativa al film sulla vita di Elton John, che ha avuto uno strabiliante successo in tutto il mondo, mentre come colonna sonora ipnotica è quella di Joker, una sound track che caratterizza il film.

Domenico Ferraro