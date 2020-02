Presunta indagine a Somma Vesuviana, la minoranza: “Sindaco chieda chiarezza”

"Salvatore Di Sarno si presenti alla Procura di Nola. Va difesa la democrazia e va difesa anche la magistratura oggi tirata per la giacchetta da un clima torbido che non aiuta nessuno”

“Il sindaco di Somma Vesuviana prenda in mano la situazione, vada in Procura e chieda chiarezza sulle indiscrezioni e sulle continua fughe di notizie su una presunta indagine riguardante le ultime elezioni amministrative. Lo faccia da rappresentante delle istituzioni che non può permettersi di vedere una città in balia delle chiacchiere. Se non lo farà lui, lo faremo noi”.

Così i consiglieri comunali del gruppo Somma Futura, Celestino Allocca, Umberto Parisi e Vincenzo Piscitelli e la consigliera di Forza Italia Lucia Di Pilato invitano il primo cittadino di Somma Vesuviana a intervenire con energia nella questione delle indagini sulla recenti elezioni in città.

Spiegano i consiglieri comunali: “Abbiamo chiesto un consiglio comunale urgente: è una richiesta che ribadiamo. Tuttavia è ancora più urgente tutelare le istituzioni e sottrarle alle parole della piazza.

Noi crediamo che chi rappresenta le istituzioni oggi non possa tacere: Salvatore Di Sarno chieda chiarezza, si presenti alla Procura di Nola e . Va difesa la democrazia e va difesa anche la magistratura, oggi tirata per la giacchetta da un clima torbido che non aiuta nessuno”