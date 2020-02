"Ho trovato sulla mia strada dei mecenati che si sono innamorati di me. Ho fatto incontri determinanti, per il resto non devo dire grazie a nessuno"

“Rimettersi in gioco dà un’adrenalina che non dà niente e nessuno”. Così Rita Pavone in conferenza stampa presso il Roof Ariston del Festival di Sanremo 2020. Rita Pavone ha anche parlato delle polemiche che si sono sollevate nelle settimane che hanno preceduto il Festival riguardo le sue presunte idee “sovraniste”.

Il caso in realtà partì lo scorso anno quando i Pearl Jam in concerto a Roma mostrarono delle grafiche riguardanti “l’accoglienza”. “Se sono ospite in casa d’altri, – ha spiegato Rita Pavone – se sono ingaggiato per fare un concerto non è detto che devi essere per forza con me. Ho semplicemente espresso la mia opinione e lo farei ancora e ancora.

Io sono una persona liberale, condivido quello che mi piace. Non ho mai messo il paraocchi come fanno i cavalli. Non ho mai bussato in 58 anni di carriera alla porta di un politico. Ho trovato sulla mia strada dei mecenati che si sono innamorati di me. Ho fatto incontri determinanti, per il resto non devo dire grazie a nessuno”.