Volla, Ivan Russo, nuovo coordinatore di FdI per i comuni dell’Area Napoli Nord 3

Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo provinciale di FdI, Ivan Russo, già consigliere comunale di Volla nel corso dell’esperienza amministrativa guidata dall’ex sindaco Andrea Viscovo, è stato individuato per coordinare, in collaborazione con i vari segretari cittadini, i comuni rientranti nell’Area Napoli Nord 3.

“Ho accettato questo incarico con grande entusiasmo – ha postato sui social Russo per annunciare il nuovo impegno – e con l’obiettivo di avvicinare le persone alla politica attiva, la mia idea è quella di formare in ogni singola sezione organismi come direttivi e movimenti giovanili, con l’intento di essere sempre vicino alle esigenze di noi cittadini”.

Russo si è detto felice di lavorare al fianco del Presidente provinciale Nello Savoia “…perché è una persona competente che guarda continuamente al futuro al quale consegna i suoi progetti di crescita del territorio”. Felice della nuova responsabilità assunta, ha aggiunto Russo, soprattutto perché potrà affiancare, nella sua Volla, la “onnipresente” coordinatrice cittadina Angela Sgritto.

“La politica oggi ha bisogno disperatamente della competenza”. Così ha concluso Ivan Russo che ha aggiunto: “…la vera disonestà in politica è l’incompetenza, faccio appello a chi vuol partecipare attivamente a fine di contattarmi e di mettersi in gioco. Così facendo si creeranno i presupposti per far riaffezionare e riavvicinare i cittadini alla politica attiva, per realizzare una dimensione nuova che faccia sentire ai cittadini l’orgoglio di essere dalla parte giusta”.