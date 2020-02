Ecco le impressioni e le pagelle dei nostri inviati al Festival di Sanremo 2020, artista per artista (i Campioni) per la serata del 7 febbraio 2020. I voti sono da intendersi in una scala da 1 a 10

Torna la gara tra i Campioni, ma soprattutto è la serata delle Nuove Proposte per l’incoronazione del vincitore. La prima semifinale vede Leo Gassman contro Fasma, la seconda Tecla contro Marco Sentieri. A votare saranno la Giuria della sala stampa, tv, radio e web, quella demoscopica ed il televoto. A votare i Campioni sarà invece la sola giuria della sala stampa, tv, radio e web. Ecco i 24 big che si esibiranno (in ordine di uscita):

Il Gazzettino vesuviano segue dalla sala stampa del Teatro Ariston tutta la manifestazione canora di Sanremo 2020, in onda su Rai1 dal 4 all’8 febbraio 2020.

Festival di Sanremo 2020: la diretta e le pagelle

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso (Voto 6): Forse non la migliore interpretazione di Paolo, calato dalle prove e dalla prima esibizione. Jannacci però dà sempre l’impressione di essere genuino, buono come il pane. C’è bisogno di artisti come lui.

Rancore – Eden (Voto 7): Rancore capisce che con calma, nonostante il brano sia come una stupenda corsa, facendo quello che sa fare, può raggiungere un buon livello ed un ottimo risultato. E’ concentrato, cresciuto dai giorni scorsi. Rancore va in crescendo verso l’Eden. Auguri, te lo meriti.

Giordana Angi – Come mia madre (Voto 6): Giordana cambia modo di vedere e di interpretare il suo brano questa sera. Capisce che è un live, che c’è bisogno di energia e di convinzione. Sentiamo meglio l’inno alla vita e alla famiglia che ama.

Francesco Gabbani – Viceversa (Voto 6,5): Era chiaro ieri, è ancor più chiaro oggi. Con quel ciuffo al giacca brillante/lucida Francesco punta alla vittoria. Fino a questo momento le classifiche gli hanno dato ragione. C’è chi ha lavorato giorno e notte per questo. Lui ci sta mettendo la voce, lo show che sa creare sul palco ed al momento agli italiani basta. Viceversa, non sarebbe lì al piano.

Raphael Gualazzi – Carioca (Voto 7,5): Non sapremmo come dirvelo in altro modo, ma amiamo questa canzone, amiamo Gualazzi, la musica e lo spettacolo che porta all’Ariston. Quello che Raphael fa al piano non ha eguali in questo Sanremo 2020 ed oltre. E’ grande ed è grosso. #Cariochiamoci.

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr (Voto 7): I Pinguini questa sera avevano davvero voglia di ballare, molto di più. Le classifiche devono averli galvanizzati, e pure la prestazione di ieri. Folli, Tattici e Nucleari, piacciono ad un bel po’ di gente. Il motivo sta uscendo fuori.

Anastasio – Rosso di rabbia (Voto 6): Anastasio si confonde con la scenografia ed anche con sé stesso. Tralasciando questo, si è fatto uscire gli occhi dalle orbite. Speriamo serva a qualcosa perché sta dando gli matto e ‘sta roba non gli fa bene. Ah, la canzone, il brano dite? Il voto lo diamo al chitarrista.

Elodie – Andromeda (Voto 6,5): Elodie prende un po’ più confidenza con un brano che il vincitore dello scorso anno le ha confezionato. Su Andromeda si può parlare, cantare e pure ballare. Ha quella musica che adesso, anzi dal 2019, spacca. Comunque andrà a finire, Mahmood e Dardust le hanno fatto un bel regalo.

Riki – Lo sappiamo entrambi (Voto 5,5): Abbiamo ipotizzato non vedesse bene il gobbo, ma poi boh, forse invece non era la vista il problema. Ci prova, sul finale, buttandoci dentro un simil-Dardust. Crescerà, di potenzialità ne ha.

