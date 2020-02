“Dopo il Festival di Sanremo 2020 esce l’album Viceversa, il 14 febbraio, e poi suonerà all’Arena di Verona l’8 di ottobre. Nonostante io sia ambientalista, spero che ad ottobre ci sia ancora caldo”. Così Francesco Gabbani, tra i big del Festival di Sanremo 2020 in conferenza alla sala stampa Roof del Teatro Ariston.

“Ogni movimento sul palco durante l’esibizione di Occidentali’s Karma – ha detto Gabbani – era studiato mentre in Viceversa è tutto più improvvisato. Il messaggio di ieri sera? Il significato sta nel dare per scontato valori di rispetto dell’umanità. Per me è sottinteso il rispetto nei confronti di tutti nonché l’italianità. La verità sta nel mezzo, nell’equilibrio. Non sono un sostenitore del fanatismo. Su certi concetti non c’è da stare nemmeno a discutere. Dico solo: divertiamoci e godiamoci l’attimo.

Il significato poi vero e proprio era: l’italianità non sul mondo ma nel cosmo, nell’universo. Siamo degli italiani nell’universo”.