La società Juve Stabia, nell’ambito della gestione delle varie attività in corso, rende noto attraverso i suoi canali ufficiali l’inizio di nuovo progetto in relazione allo sviluppo del settore giovanile, in sinergia con il club egiziano del Tanta.

Una collaborazione dunque con il calcio del campionato egiziano.

All’ incontro con il responsabile della Soccer Academy del club egiziano, previsto per mercoledì prossimo, sarà presente lo staff dirigenziale del sodalizio stabiese

Il comunicato della S.S.Juve Stabia:

“Rendiamo noto che mercoledì 12 febbraio, in occasione della gara amichevole tra la under 15 del nostro Settore Giovanile e la Scuola Calcio ASD CENTRO ESTER che avrà inizio alle 15.30 presso il “Centro Ester in Barra Napoli”, il vice Presidente e AU ing. Vincenzo D’Elia riceverà la visita di Mr. Younes Sherif, responsabile e CEO della Soccer Academy di Tanta, Egypt. È stata programmata infatti la costituzione di una Academy del calcio Italo Egiziana per la formazione e valorizzazione di giovani calciatori tra la JUVE STABIA e il TANTA Soccer Club. Presiederà il Presidente della Juve Stabia Andrea Langella, il Club manager Gianni Improta, il Responsabile del Settore Giovanile, Saby Mainolfi. Lo staff tecnico e i Dirigenti presenti illustreranno all’ospite Egiziano l’organizzazione del nostro settore giovanile che costituirà lo starting point e la piattaforma di riferimento per i futuri progetti di formazione e crescita, in corso di definizione, del Club Egiziano in sinergia con la compagine Stabiese”.

Domenico Ferraro