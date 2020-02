Nella domenica in cui si è svolta e conclusa la seconda giornata del Sei Nazioni 2020, procedono regolarmente i campionati in Regione. Come su tutti i campi d’Italia, anche in Campania è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Perrini, Azzurro n. 152, venuto a mancare nei giorni scorsi.

Serie C – Girone A

Unica sfida disputata quest’oggi, il recupero dello scorso 12 gennaio tra Arechi Rugby ed Hammers Rugby Campobasso. I salernitani hanno la meglio sugli ospiti, restando così imbattuti e mettendo fiato sul collo della capolista Amatori Rugby Torre del Greco (LIONS).

Under 18 maschile

Di scena la seconda giornata di ritorno. Continua la cavalcata della capolista imbattuta Napoli Afragola che vince agevolmente in casa del fanalino di coda Rugby Corato ASD. Medesima larga vittoria per le Tigri Rugby Bari 1980 ASD, secondi della classe che superano il Treputium Rugby Asd nel derby pugliese. Si conferma terza forza del campionato la compagine dei Dragoni Sanniti rugby che espugnano il campo del RUGBY CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE. Nella sfida a metà classifica tra Rugby IV Circolo Benevento ed Arechi, sono i padroni di casa a conquistare la posta in palio.

Under 16 maschile – fase regionale

Turno numero due della seconda fase di campionato. Vincono Amatori Torre del Greco ed Hammers Campobasso che fanno rispettare il fattore campo rispettivamente contro Rugby Benevento e Asd Rugby Sacro Cuore Pompei. L’unico successo esterno è del IV Circolo Benevento, maturato in casa dei Draghi Telese.

Campionato Interregionale Femminile Under 18

Tappa odierna disputata sul sintetico del Villaggio del Rugby di Bagnoli. Vincono la classifica di tappa le padrone di casa dell’Amatori Napoli Rugby.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Allo stadio Albricci i ragazzi della AP Partenope Rugby non riescono ad arginare i pari età della Roma Legio Invicta XV RUGBY.

RISULTATI