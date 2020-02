Savoia: -7 ma c’è tempo ancora…

Ieri il Savoia non ha vinto, come invece era nei piani di Parlato e di tutti coloro che amano quel colore bianco, nel frattempo il Palermo ha sbancato contro la Cittanovese, pur andando in svantaggio.

Ma è inutile prendersela con gli arbitri o con la Lega, se solo pensiamo che nelle ultime 5 gare abbiamo perso 6 punti, con squadre che non sono certamente grandi. Ed ora si va avanti. Fermarsi adesso a recriminare serve a nulla, quindi bisogna solo lavorare e non deconcentrarsi se si vuole raggiungere l’obiettivo, altrimenti è stato bello lo stesso.

Certo, l’impresa non è facile, ma è alla portata della squadra, purché non si faccia prendere dalla frenesia e continui ad essere impegnata a muovere sempre la classifica.

Roccella non era un campo facile e lo si è visto, i calabresi avevano assoluto bisogno di non perdere ed hanno chiuso ogni spazio, mettendo in crisi l’attacco dei bianchi, che in verità lo stesso hanno avuto buone occasioni.

C’è troppa rabbia ancora da smaltire, quasi come se il pari di Castrovillari pesasse ancora nella mente dei bianchi. Ora occorre soltanto continuare a dare il massimo, i mezzi ci sono, gli elementi che compongono la rosa messa a disposizione del mister sono di ottima qualità, quindi avanti senza fermarsi.

Tu dici buono ma mò stammo a 7 punti a sotto… per favore, stavamo a -13 e per poco arrivavamo a -1, non ci siamo fermati allora, ci fermiamo ora?

Ernesto Limito