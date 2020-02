“Mare d’Amore” a Minori, città dell’Amore in Costa d’Amalfi

E per tutti gli innamorati una bellissima foto ricordo sotto il grande cuore rosso in piazza per un San Valentino speciale un piccolo angolo di paradiso

Minori festeggia San Valentino con un programma ricco di iniziative e proposte. L’amministrazione comunale nella persona del primo cittadino Andrea Reale ha fatto appello agli operatori del settore turistico e alle associazioni locali per realizzare una manifestazione dal titolo “Mare d’Amore”.

Si parte il 13 febbraio con la presentazione dell’evento presso la Sala Consiliare del Comune di Minori e si concluderà, presso la tensostruttura comunale, il 16 febbraio 2020 con una serata in allegria con musica e balli. Per l’occasione è stato lanciato anche l’hashtag #maredamore.

Un “Mare d’Amore” per innamorati e turisti fuori stagione che potranno vivere un lungo week end all’insegna dell’amore e alla scoperta di un piccolo angolo di paradiso. Si potrà optare tra menù a tema, da degustare nei ristoranti del centro storico, convegni e concerti ad hoc, incontri letterari e presentazioni di libri.

Guide turistiche abilitate accompagneranno i visitatori che vorranno cimentarsi in percorsi di trekking attraverso il “Sentiero dei limoni”, tra i colori e gli odori degli agrumeti locali, immersi nella tipica macchia mediterranea.

Non solo si potranno ammirare paesaggi incontaminati e terrazze baciate dal sole, ma si avrà l’occasione di visitare la bellissima Villa marittima romana, le chiese ed il centro storico della cittadina costiera.

Insomma proposte per tutti i gusti, per gli amanti della buona tavola e della natura, per coloro che sono alla ricerca di piccoli borghi incastonati fra mare e montagna e coloro che amano la storia e vogliono scoprire le tradizioni locali o dedicarsi ad escursioni sul territorio.

E per tutti gli innamorati una bellissima foto ricordo sotto il grande cuore rosso allestito nella piazza principale per un San Valentino speciale nella Città dell’Amore in Costa d’Amalfi.

Mimmo Lucci