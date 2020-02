È uscito oggi a sorpresa 100 Preguntas il brano che la superstar mondiale Ozuna dedica a tutti i suoi fan (https://SMI.lnk.to/100preguntas), non incluso nel nuovo album Nibiru, da oggi disponibile in versione CD (https://SMI.lnk.to/nibiru). Il pezzo si allontana dalle atmosfere urban tipiche del cantante, rapper e attore portoricano, andando verso un sound acustico con richiami R&B. Il messaggio che la canzone vuole trasmettere è l’importanza di condividere l’amore. Come dice il testo: “Solo contigo dejo todo fluir, no me siento bien bebé si no es junto a ti” (“Solo con te lascio correre le cose, non mi sento bene, baby, se non insieme a te”).

