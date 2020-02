L’album “Masini +1” tra i top 5 dei dischi più venduti della settimana

Masini +1, 30th Anniversary”, il nuovo album di Marco Masini, entra direttamente nella Top 5 della classifica dei dischi più venduti della settimana. L’album di Marco Masini “Masini +1, 30th Anniversary”, uscito il 7 febbraio 2020, è entrato nella classifica Top of the Music Fimi/GfK Italia (diffusa oggi da FIMI), in quella tra i 5 dischi più venduti e al primo posto della classifica dei vinili più venduti della settimana. Inoltre: l’album è anche rimasto nella Top 10 iTunes per una settimana. L’album (Sony Legacy) contiene anche Il Confronto, brano presentato in gara al 70esimo Festival di Sanremo e che ha già superato 1 milione di stream su Spotify.

