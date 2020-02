Per la riapertura al pubblico di tre importanti domus e la conclusione della messa in sicurezza degli Scavi

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sarà a Pompei insieme al Direttore del parco archeologico, Massimo Osanna, martedì 18 febbraio alle 11:00 per la riapertura al pubblico di tre importanti domus e la conclusione della messa in sicurezza degli Scavi.