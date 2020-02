Sanremo 2020, intervista ad Elodie: “Prendetevi del tempo per capire la vostra strada”

Dopo Sanremo 2020 Elodie è una delle principali protagoniste delle radio e non solo: la sua storia ed il suo charme hanno incantato tutti. “Andromeda” ha superato 2.8 milioni di streaming. Il video dell’esibizione sul palco di Sanremo ha superato 2.3 milioni di visualizzazioni ed il video ufficiale del brano è stato visto più 2.8 milioni di volte.

Elodie è sicuramente una delle favorite del Festival di Sanremo 2020. La sua eleganza ed il suo brano hanno colpito il pubblico che l’ha decretata una delle cantanti migliori all’Ariston. Chiusa la parentesi della kermesse, Elodie sarà in giro per diversi instore, tra cui uno a Napoli, per promuovere il suo ultimo disco “This is Elodie”, e concerti in location italiane: il 16 aprile in Santeria Toscana, il 31 a Milano e il 18 aprile al Teatro Centrale di Roma.

