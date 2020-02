Sal De Riso, nel giorno di San Valentino dichiarazione d’amore per Agerola

Sal De Riso, uno dei pasticcieri più amati e ricercati in Italia e all’estero, è stato avvistato questa mattina ad Agerola dove ha visitato il Campus Principe di Napoli, l’Università Gastronomica e Centro di Alta Formazione e specializzazione che ha sede nella ex Colonia Montana.

Il Maestro Pasticciere ha molto apprezzato la struttura, l’eleganza delle sue finiture, i moderni allestimenti delle cucine, il panorama suggestivo che si può ammirare dal Poggio BelSito complimentandosi poi con il sindaco Luca Mascolo per il grande lavoro svolto.

«La visita di Sal, un mio caro amico, mi ha reso davvero felice» ha affermato il sindaco Luca Mascolo. «Sal, che è un’eccellenza di questo territorio, rappresenta uno dei massimi esponenti della pasticceria non solo italiana. I suoi complimenti dopo la visita al Campus rappresentano motivo di grande soddisfazione per un traguardo inseguito con determinazione e che adesso rappresenta una grande opportunità di sviluppo non solo per Agerola. La sua dichiarazione d’amore per questo paese, nel giorno di San Valentino, ci riempie di orgoglio perché significa che stiamo percorrendo la strada giusta».