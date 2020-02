A Live – Non è la d’Urso il caso Morgan e Bugo: la proposta di Castoldi

A parlare a Live Non è la D'Urso in onda stasera 16 febbraio 2020 su Canale 5 è Marco Castoldi in arte Morgan, uno dei protagonisti del caso che sta tenendo banco da ormai oltre dieci giorni su tutti i media nazionali

“Sei primo in classifica Bugo. E’ bello vederti felice. Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo, io chiedo scusa a te. E suoniamo ancora insieme. Oggi ti ho scritto un messaggio: ti rendi conto che siamo primi in classifica? Non mi ha risposto…”. A parlare a Live Non è la D’Urso in onda stasera 16 febbraio 2020 su Canale 5 è Marco Castoldi in arte Morgan, uno dei protagonisti del caso che sta tenendo banco da ormai oltre dieci giorni su tutti i media nazionali.

