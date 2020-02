Angela Procida e il fidanzato Francesco Mosca ieri sabato 15 febbraio ospiti a “C’è Posta per Te“. La giovane campionessa stabiese di nuoto paralimpico ha ricevuto una commovente sorpresa dal suo fidanzato Francesco. Lui ha solo diciannove anni ma ha già le idee chiare: “Sei la mia vita e ti amo tanto. […] Voglio che tu sia mia moglie e avere da te due bambini”.

Il loro è un sentimento indissolubile. Li aiuta a crescere e a sorridere alla vita. “Stare con te mi ha reso migliore. Stare con te mi fa credere ogni giorno ai miei desideri, alla mia felicità e mi fa credere in noi. […] Sei speciale, sei una specie di miracolo!” – così Francesco per la sua Angela. Non solo una storia d’amore ma di tenacia e coraggio. “Tu non sei un peso. Tu sei forza!” – queste le parole con cui lui la descrive. Ed ha ragione. Con grinta Angela ha superato i difficili ostacoli della sua vita: rimasta tetraplegica a soli cinque anni in seguito ad un incidente stradale, non si è data per vinta e si è rimboccata le maniche.

È diventata, infatti, una sportiva e la sua ambizione l’ha portata lontano. Ai Mondiali di Londra 2019 e ad i Campionati Assoluti Italiani di Portici, per l’esattezza. Gare che l’hanno sancita campionessa. Un vero orgoglio stabiese nel mondo.

Intanto non è finita qui per lei. “Parteciperò alle paralimpiadi di Tokio 2020 e agli Europei” – annuncia sicura negli studi della nota trasmissione con al timone Maria De Filippi. Adesso non è stimata ed amata soltanto dai suoi concittadini della terra delle ventisette sorgenti, bensì da tutto il pubblico di Canale 5 e da alcuni volti noti della TV che l’hanno affiancata in studio. Stiamo parlando della giuria di “Tu si que vales” Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti.

Proprio quest’ultimo, in effetti, non ha trattenuto l’emozione e si è complimentato con la coppia: “Ci avete fatto piangere d’amore. Siete un esempio bellissimo per i nostri figli”.

La vita riserva ancora tanti momenti di felicità alla giovane coppia, come il viaggio a New York che le è stato regalato dalla redazione. Sarà sicuramente un’ottima occasione, per Angela, di indossare la splendida collana con ciondoli raffiguranti la speranza, la fede e l’amore omaggiatole dalla Ferilli.

Emanuela Francini