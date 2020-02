Quindici gare ed un raggruppamento femminile disputati: questo il ricco bilancio del rugby giocato in Campania in questo intenso weekend di metà febbraio; per la Federazione Italiana Rugby, FIR Campania ecco i risultati del fine settimana, 15-16 febbraio 2020.

Anche sui campi della regione è stato ricordato il giovane arbitro Tommaso Battini, osservando un minuto di silenzio a seguito della prematura scomparsa.

Serie C – Girone A

Quinta giornata di ritorno. Con la capolista Amatori Rugby Torre del Greco (LIONS) a riposo, l’Arechi Rugbyne approfitta per raggiungere la vetta grazie al successo interno sui Dragoni Sanniti rugby. A metà classifica rispettano i pronostici le compagini del Rugby IV Circolo Benevento e del Napoli Afragola cadetta, superando rispettivamente gli Hammers Rugby Campobasso ed il RUGBY CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE.



Serie C – Girone B

Continua spedita la marcia vincente dell’ASD RUGBY RENDE che espugna il campo dell’ Hydra Rugby diretta inseguitrice ed ipotecando la vetta della classifica con altre due tornate fino alla fine della regular season. L’Agro Rugby Stallions si conferma terza forza del torneo vincendo quest’oggi con la formazione cadetta della AP Partenope Rugby. Avvicendamento in quarta posizione tra lo Spartacus Rugby Social Club e la Zona Orientale Rugby Popolare Salerno con i padroni di casa che superano sul campo ed in classifica i salernitani.



Under 18 maschile

Terzo turno del girone di ritorno. Vince ancora la capolista Napoli Afragola, questa volta avendo la meglio dell’Amatori Torre del Greco. Restano a distanza ma continuano a vincere anche le Tigri Rugby Bari 1980 ASD, che superano di misura in trasferta i Dragoni Sanniti. Agevole la vittoria casalinga del IV Circolo Benevento ai danni del CLAN Santa Maria Capua Vetere.





Under 16 maschile – fase regionale

Giornata numero tre della seconda fase di campionato. Terza vittoria di fila per i ragazzi del IV Circolo Benevento, che hanno la meglio sui pari età dell’Amatori Torre del Greco. Si sbloccano Rugby Benevento e Draghi Telese che registrano il primo successo contro il Rugby Sacro Cuore Pompei e gli Hammers Campobasso.



Campionato Interregionale Femminile Under 18

Sigilla un altro successo la compagine dell’Amatori Napoli Rugby nella tappa organizzata in casa al Villaggio del Rugby di Bagnoli e disputata sabato.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Nel derby campano tra Benevento e Partenope, al Pacevecchia hanno la meglio i ragazzi sanniti.

Under 16 elite

Giornata da archiviare per le formazioni campane. La Partenope cede il passo alla Unione Rugby Capitolina, così come il Napoli Afragola cade in casa contro la Polisportiva L’Aquila Rugby.

FIR Campania ERRATA CORRIGE – si segnala che la Zona Orientale ha marcato una sola meta anziché 2 come erroneamente indicato.