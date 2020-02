Saranno due casi in particolare che stanno animando in queste ore anche i social network: Antonella Elia e Patrick Ray; Serena Enardu e Pago

Sarà una puntata a dir poco infuocata del Grande Fratello Vip 2020 quella che andrà in onda questa sera 17 febbraio su Canale 5. A tenere banco, con Alfonso Signorini che avrà il suo bel daffare per far quadrare le cose, saranno due casi in particolare che stanno animando in queste ore anche i social network: Antonella Elia e Patrick Ray; Serena Enardu e Pago.

