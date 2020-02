Gf Vip 2020, la lunga notte di Pago: “Sono deluso”

“Fatevi i fatti vostri” ha detto Pago in un momento particolarmente concitato della puntata del Grande Fratello Vip 2020 andata in onda ieri 17 febbraio su Canale 5. Erano gli attimi prima dell’uscita di Serena Enardu dalla Casa del Gf Vip: Pago, fidanzato di Serena, era particolarmente teso per delle discussioni avute con Fernanda Lessa e si era innervosito per il comportamento di altri coinquilini. A parlarne è stato lui stesso subito dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip 2020 condotta da Alfonso Signorini.

