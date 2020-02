Il quintetto strumentale Guappecarto’ torna in Italia per il Sambol Italian Tour, dopo il grande successo di pubblico registrato a Parigi per la presentazione del nuovo album Sambol – Amore Migrante. La band sarà in concerto giovedì 20 febbraio alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo (via Teatro Toselli, 9 – ingresso gratuito).

I Guappecarto’ presenteranno al pubblico italiano il nuovo album Sambol – Amore Migrante, disponibile nei negozi di dischi, sulle piattaforme streaming e in digital download, con uno show unico ed emozionante in modo da mostrare il loro mondo e le varie sfaccettature della loro musica.

