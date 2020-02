L’associazione PompeiLab sta cercando insegnanti di spagnolo e tammorra per organizzare i prossimi corsi in primavera. I soci volontari hanno lanciato una campagna social finalizzata anche a raccogliere idee per altre iniziative, ad esempio corsi di scrittura creativa e musica. Si tratta di un’opportunità per tutti coloro che vogliono mettere a disposizione le proprie competenze e dare il proprio contributo al sociale.

Le idee ovviamente, possono arrivare anche da potenziali corsisti che hanno un particolare interesse. I candidati possono contattare l’associazione su Messenger, in direct su Instagram oppure scrivendo a info@pompeilab.com.

PompeiLab è un’associazione attiva sul territorio pompeiano da tredici anni, gestita da soci volontari. Tra le tante iniziative culturali e musicali, tutti gli anni ci sono i corsi a prezzi sociali, come quello di fotografia, inglese, tedesco, chitarra, salsa & bachata, giornalismo e tanti altri.