Castellammare, a rischio crollo il camino dell’ex fabbrica Cirio

Vietato il passaggio a scooter e macchine a partire dalle ore 19.00. Chiusa via traversa Mele e l'angolo di via Napoli

A rischio crollo lo storico camino dell’ex fabbrica di pomodori Cirio. Ad avvisare verso le ore 18 i vigili del fuoco i residenti e i passanti della zona. Sono intervenuti nelle ultime ore i vigili del fuoco che hanno adottato le misure di sicurezza. Vietato il passaggio a scooter e macchine a partire dalle ore 19.00. Chiusa via traversa Mele e l’angolo di via Napoli.

Lo stabile è stato immediatamente raggiunto dai pompieri, i quali hanno offerto rassicurazioni in merito al suo stato pericolante. Al momento sono presenti sul posto i vigili del fuoco ed è in movimento una gru per verificare il destino della torre. Bisogna capire se la si deve abbattere o la si può mettere in sicurezza. Nelle prossime ore seguiranno degli aggiornamenti.

Emanuela Francini