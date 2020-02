Nona vittoria consecutiva per la formazione under 18 del CBTA, Centro Basket Torre Annunziata, imbattuta nel girone di ritorno.

Ieri nella tendostruttura di Sant’Antonio Abate si incontravano due squadre ai vertici della classifica, il CBTA voglioso di vendicare la sconfitta del girone di andata e l’Abatese desiderosa di ben figurare davanti al proprio pubblico.

Partita non bella con tanti errori da una parte e dall’altra; alla fine la spuntano i “Verdoni” che si dimostrano più lucidi nelle battute conclusive dell’incontro.

A due giornate dal termine della prima fase ci si prepara per la fase “Oro” che si preannuncia molto entusiasmante.

Prossimo incontro lunedì 24 febbraio ad Acerra.

Vince la prima gara della fase “oro” l’under 16 che compie il cosi detto miracolo contro la Polisportiva Matese. Gara agonisticamente valida quella disputata nel Palazzetto dello Sport di via Panoramica con Agostino Di Maio e compagni che sin dalle prime battute sembrano vendere cara la pelle ai più quotati casertani.

La partita, molto equilibrata, si decide nell’ultimo quarto quando contro la zona avversaria Francesco Vitiello mette a segno due bombe decisive per lo strappo finale.

Al termine dell’incontro soddisfazione da parte dei ragazzi che dovendo essere la cenerentola del girone possono assumere il ruolo di mina vagante.

Prossimo impegno sabato prossimo in trasferta contro la corazzata Bulls Avellino, la favoritissima del girone.

Vince l’under 14 targata Pallacanestro Boscoreale contro la Sammaritana. Ultimo incontro agevole per i ragazzi di Mimmo Castaldi che venerdì si giocheranno il secondo posto in classifica contro il basketorre.

Partita secca dove chi vince occuperà la seconda piazza alle spalle del Sorrento e si preparerà alla fase “oro” che prevede un girone composto da quattro squadre con gare di andata e ritorno.

Termina così un girone strano quello dell’under 14 con tre squadre nettamente superiori alle altre cinque con la consapevolezza che da ora in poi si fa sul serio.

Terzultimo incontro anche per la formazione under 13 che stasera in quel di San Giorgio a Cremano proverà a ripetere la buona prestazione offerta nell’ultimo scontro casalingo.

Prima vittoria per il gruppo Esordienti di coach Giovanni Coppola che fa la voce grossa a Volla portando a casa il primo referto rosa, dopo mesi di allenamenti si cominciano a vedere i frutti per i giovanissimi atleti classe 2008 che hanno voglia di stupire ancora da oggi in avanti.

Sabato sera dopo l’incontro dell’under 16 si è festeggiato all’interno del complesso sportivo di via Panoramica. Serata all’insegna dell’amicizia e dell’amore verso la pallacanestro in vista della grande festa del 29 marzo durante la quale si festeggeranno i quarantacinque anni della Pallacanestro Boscoreale.