Il Cava Basket si è arreso alla Folgore Nocera. Nel derby, valido per la sesta

giornata di ritorno della Serie C Silver campana, che si è disputato domenica 16

febbraio alla palestra “Mauro e Gino Avella” di Cava de’ Tirreni, la compagine del

Presidente Emilio Maddalo è stata sconfitta dalla formazione ospite, con il

punteggio di 60-73.

A causa del secondo ko consecutivo – dopo quello rimediato nel precedente turno di Campionato a Parete – gli Eagles hanno subito l’aggancio, al terzo posto in classifica (24 punti), della Promobasket Marigliano, che si è imposta sul Basket Mugnano. La Folgore, a quota 20, dista adesso 4 lunghezze.

I ragazzi di Coach Senatore, protagonisti di una prova piuttosto opaca, sotto di

due punti alla fine del primo quarto (12-14), non sono riusciti ad invertire la rotta nel

secondo parziale, terminato sul + 6 (30-36) per la squadra di Nocera.

Al rientro dagli spogliatoi, non è arrivata la reazione dei metelliani; così, gli avversari hanno incrementato ulteriormente il distacco, archiviando la terza frazione di gioco avanti di 9 punti (42-51), prima di fissare il risultato sul definivo 60-73, nell’ultimo quarto.

Miglior realizzatore della sfida è stato Antonio Manzi della Folgore con 15 punti,

mentre i più prolifici degli Eagles sono stati Pasquale Catapano e Vincenzo Di

Somma, autori di 14 punti a testa.

“Pesa aver subito due sconfitte consecutive, ma credo che questo non

pregiudichi più di tanto il nostro cammino – ha dichiarato il presidente del Cava

Basket, Emilio Maddalo. – Con una formazione rimaneggiata, e contro una

squadra decisamente competitiva, non era facile portare a casa i due punti.

L’obiettivo rimane quello di conseguire il maggior numero di vittorie, nelle partite

che restano della Regular Season, per disputare i playoff con il miglior

piazzamento possibile”.

Nei giorni scorsi, intanto, è terminata l’avventura del play Antonio Fiorillo a Cava

de’ Tirreni. La società, infatti, ha deciso di assecondare l’inaspettata richiesta del

cestista, formalizzando la sua cessione alla Pallacanestro Trinità.

“Non è nel nostro stile trattenere giocatori che non vogliono proseguire il cammino

insieme a noi – ha affermato il presidente Maddalo. – Auguriamo a Fiorillo, che

nella sua esperienza con la canotta degli Eagles si è distinto per il costante

impegno e buon rendimento, le migliori fortune per la sua carriera”.

Nel prossimo turno capitan Santucci e compagni proveranno a riscattarsi in casa del

Basket Mugnano.

La partita è in programma domenica 23 febbraio, alle 18:30.

TABELLINO

CAVA BASKET – FOLGORE NOCERA 60-73

PARZIALI: (12-14; 18-22; 12-15; 18-22)

CAVA BASKET: CATAPANO P. 14, DI SOMMA 14, CIRILLO 12, CATAPANO G. 11, RUSSO

C. 4, RUSSO R. 3, CUCCO 2, AVAGLIANO n.e., DI MARINO n.e., SANTUCCI n.e. ALL.SENATORE A.

FOLGORE NOCERA: MANZI 15, DIOP 14, VECCHIONE 14, DEL PRETE 11, MASCOLO 8,

BALZANO T. 4, TORRE 4, ERRA 3, DE MARTINO, BALZANO M n.e., LAMBERTI n.e., RISPOLO

n.e. ALL. CASTALDO R.