Sabato 22 febbraio, alle ore 11:00, la Sala Consiliare del Comune di San Giuseppe Vesuviano ospiterà il prestigioso evento di presentazione del nuovo libro del giornalista, direttore del TG2 RAI, Gennaro Sangiuliano.

Sangiuliano sarà introdotto e presentato dal giornalista Alessandro Sansoni. Interverranno, poi, Silvia Annunziata, assessore alla cultura del Comune di San Giuseppe Vesuviano, ed il sindaco Vincenzo Catapano, per i saluti istituzionali. Poi toccherà proprio al direttore del TG2 raccontare della sua nuova opera di recente pubblicazione: “Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa al potere nella Cina di oggi”. Al termine della presentazione, Sangiuliano dedicherà tempo a tutti gli intervenuti che vorranno rivolgergli domande ed approfondire le tematiche oggetto della presentazione.

Nel 2018, la rivista «Forbes», che ogni anno stila la classifica dei settantacinque uomini più potenti del mondo, lo ha collocato al primo posto, davanti a Putin e Trump. Da quando una riforma costituzionale votata dall’Assemblea nazionale del popolo ha cancellato il limite massimo dei due mandati presidenziali, molti lo considerano il «nuovo Mao». Lui è Xi Jinping, presidente della Repubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale, il vero scettro del potere. Ma chi è l’uomo che regna come un monarca assoluto su oltre un miliardo e trecento milioni di individui? Cosa sappiamo dello stratega della «nuova via della seta», il colossale piano infrastrutturale e d’investimento che coinvolge Asia, Europa e Africa, ed è destinato a cambiare gli equilibri economici del commercio mondiale? Da questi interrogativi muove il libro di Gennaro Sangiuliano, che in pagine avvincenti e ben documentate ripercorre le tappe più significative della biografia del leader cinese: dall’iscrizione al Partito comunista cinese nel 1974 agli incarichi governativi nelle province di Shaanxi, Hebei, Fujian e Zhejiang, dalla guida della municipalità di Shanghai all’ingresso nel Comitato centrale, che lo trasforma nell’esponente di spicco della «quinta generazione» dei massimi dirigenti della Repubblica (dopo Mao, Deng Xiao Ping, Jiang Zemin e Hu Jintao). Oggi che la Cina è diventata una potenza economica globale, il carismatico Xi Jinping può portare avanti con ancora maggiore determinazione il suo progetto neonazionalista, fondato sulla riproposta del maoismo come «religione politica» e del confucianesimo come dogma culturale. Un disegno egemonico che, sull’altare di un aggressivo capitalismo di Stato a partito unico, è pronto a sacrificare – come testimoniano le violente proteste scoppiate di recente a Hong Kong – valori fondamentali quali la democrazia e la libertà.

L’Occidente saprà raccogliere la sfida?

“Dopo aver avuto l’onore di ospitare solo pochi giorni fa Marcello Veneziani, abbiamo l’onore di avere qui a San Giuseppe Vesuviano il direttore del TG2 RAI Gennaro Sangiuliano, giornalista e saggista italiano di grande fama, uomo caratterizzato da una spiccata preparazione professionale e da un’ampia visione intellettuale proiettata al mondo contemporaneo – dichiara Vincenzo Catapano, sindaco della città – Eventi di tale rilievo rendono San Giuseppe Vesuviano città leader, nella Regione Campania, nella promozione e nell’ampia diffusione della cultura”.