“Dobbiamo avere la testa al Brescia. Non pensiamo a Messi, pensiamo a Balotelli”. Parola di Gennaro Gattuso che sottolinea l’importanza dell’impegno del Napoli di domani sera. Alle 20.45 gli azzurri saranno di fronte al Brescia per l’anticipo di Serie A. I punti di distacco dal sesto posto sono al momento soltanto due e una vittoria al Rigamonti potrebbe portare il Napoli in piena zona Europa League.

Ritornano Milik, Lozano e Allan. Ancora fuori Koulibaly

Tra i convocati ci sono novità significative rispetto alla vittoria di Cagliari di quattro giorni fa. Recuperati dai rispettivi infortuni Milik e Lozano, anche se il messicano non è ancora al meglio e non dovrebbe essere della partita. L’attaccante polacco ha invece svolto l’allenamento completo con il resto del gruppo e si candida anche per una maglia da titolare al centro del tridente offensivo. Un altro ritorno è quello di Allan, tenuto fuori per scelta tecnica nell’ultimo match: il centrocampista brasiliano, a differenza della scorsa settimana, a detta di Gattuso ha mostrato impegno e voglia e ha meritato la convocazione. Out Koulibaly, ancora alle prese con noie muscolari che potrebbero fargli saltare anche la gara di Champions di martedì.

Ancora spazio a Fabian Ruiz, rientra Insigne, possibile chance per Politano

Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo dal primo minuto domani, in difesa i dubbi sono pochi. Ospina dovrebbe essere confermato tra i pali, con davanti a lui la linea a quattro formata da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Ancora poche le certezze sulla forma fisica di Ghoulam e non è al momento ipotizzabile un suo impiego da titolare. A centrocampo si fa strada l’idea di rivedere gli stessi tre che hanno iniziato a Cagliari. Spazio quindi a Demme da vertice basso con ai fianchi Zielinski e un ritrovato Fabian Ruiz, promosso a pieni voti nelle ultime due gare disputate. In avanti, dicevamo della possibile titolarità di Milik: Gattuso potrebbe concedere riposo a Mertens, anche in vista della gara con il Barcellona. Sulle ali a destra Politano (in vantaggio sul deludente Callejon) e a sinistra ritroverà una maglia Insigne, fermato da un infortunio contro l’Inter e subentrato a trenta minuti dal termine contro il Cagliari. Non fa parte della truppa partita per Brescia Llorente, colpito dall’influenza.

Brescia senza Aye e Torregrossa, occhio a Tonali e Balotelli

Il Brescia di Diego Lopez (alla terza panchina con le rondinelle) arriva da più di due mesi senza vittorie ed è in piena lotta per evitare la retrocessione, dunque fare punti contro il Napoli sarebbe di vitale importanza per muovere la classifica. Il tecnico dovrà rinunciare a centrocampo all’infortunato Romulo e in attacco allo squalificato Aye. Da valutare anche le condizioni di Torregrossa. In mediana ci sarà Tonali, coadiuvato da Bisoli e Dessena, in avanti la coppia formata da Skrabb e Balotelli.

PROBABILI FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason; Skrabb, Balotelli. All. Lopez

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Salvatore Emmanuele Palumbo