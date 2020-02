Al “Tombolato” il Cittadella é scatenato e batte la Juve Stabia 3-0; i granata conquistano il primo successo interno dell’anno, la squadra di Castellammare di Stabia non ha saputo reagire anche perché poco centrata in campo.

Il Cittadella di Diaw e Iori si rilancia dunque in zona play off, mentre per la Juve Stabia sabato prossimo ci sarà lo scontro fondamentale in chiave salvezza, contro il Trapani.

I locali chiudono il primo tempo sull’ 1-0 e nella ripresa legittimano il successo grazie ad una efficace prestazione, le Vespe sono senza mordente, infatti in difesa si sono visti brutti svarioni della coppia centrale.

Provedel risulta il migliore dei suoi.

La partita

Entrambe le squadre si dispongono con il 4-3-1-2.

Parte bene la Juve Stabia: la difesa del Cittadella sbaglia un intervento in chiusura, la palla arriva a Bifulco che con un destro a giro sfiora il gol al 3′.

Al 16′ passa il Cittadella su rigore trasformato da Iori assegnato dall’arbitro per fallo di mano di Tonucci su cross da sinistra.

I veneti accelerano e costruiscono buone occasioni da gol con Diaw (19′) e D’Urso (20′).

Al 26′ Diaw semina il panico nella difesa campana, il suo tiro deviato da Provedel si impegna e Tonucci salva sulla linea di poeta.

Il Cittadella è in palla: al 30′ cross da sinistra, sponda di testa di Iori in area gialloblù, palla a Diaw che mette fuori di un niente. Il centravanti si ripete al 40′ con una grande azione personale in area avversaria ma il suo diagonale va fuori di poco.

Al 45′ la Juve Stabia prova un affondo, Forte crossa in area da sinistra ma a centro area un difensore anticipa Tonucci pronto alla conclusione.

Primo tempo di marca veneta, la Juve Stabia ha costruito poco e sofferto in difesa.

Pronti-via nel secondo tempo, il Cittadella raddoppia al 47. Troest si fa anticipare in area da Diaw, suggerimento per Proia che segna in diagonale.

Ancora al 50′ Diaw sfiora il terzo gol in giravolta.

Al 53′ Provedel salva la porta su diagonale in area di Iori.

Juve Stabia completamente in bambola in difesa. Al 59′ D’Urso si libera bene in area stabiese ma Provedel neutralizza.

Mister Caserta cambia modulo al 65′: fuori Addae dentro Di Mariano.

Al 70′ Iori in mischia da calcio d’angolo trafigge Provedel, con gli stabiesi che protestano per un offside. Al 73′ Provedel salva un tiro a botta sicura in area di Diaw.

La Juve Stabia non riesce ad abbozzare azioni d’attacco, praticamente nulle le conclusioni in porta.

Nel finale di gara il Cittadella gestisce la partita è porta a casa un successo meritato.

Tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Paleari 6; Ghiringhelli 6 Perticone 6.5 Frare 6.5 Rizzo 6; Proia 7 Iori 8 (78′ Gargiulo sv) Branca 6.5; D’Urso 6.5; Diaw 7 (86′ Panico sv) Rosafio 6 (66′ Stanco 6). All.: Venturato 7.

Juve Stabia (4-3-1-2): Provedel 6; Vitiello 5 Tonucci 4.5 Troest 5 Germoni 5; Addae 5 (65′ Di Mariano 5) Calò 5 Mallamo 5; Bifulco 5.5 (54′ Rossi 5); Forte 5 (78′ Izco sv) Canotto 5. All.: Caserta 5.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.5.

Guardalinee: Rossi – Sechi.

Ammoniti: Iori ( C) , Calò (JS), Forte (JS), D’Urso ( C ), Rosafio (C ), Ghiringhelli ( C ).

Marcatori: 16′ Iori (rig. C), 47′ Proia (C ), 70′ Iori ( C ).

Note: spettatori circa 2.000. Angoli 11-3. Recupero, pt 0′, st 0′.

Domenico Ferraro