Il bimbo di tre anni non sarebbe affetto da Coronavirus. Questo quanto ti apprende da fonti sanitarie dopo che nel pomeriggio era stato trasferito dall’Ospedale Santa Maria dell’Olmo a Cava de’ Tirreni al Cotugno di Napoli, struttura specializzata in malattia infettive e struttura di riferimento in Campania per questi casi, per sospetto Covid-19.

Dalle primissime analisi eseguite al Cotugno delle notizie rassicuranti per la nostra regione. Adesso bisogna attendere l’esito di un tampone, il cui risultato sarà disponibile nelle prossime ore.

Il paziente è un bimbo, pare di tre anni, la cui nazionalità non è stata ancora specificata, era arrivato all’Ospedale di Cava de’ Tirreni, nel primo pomeriggio, con febbre molto alta.

In attesa di un test negativo definitivo si è deciso di chiudere il pronto soccorso dell’ospedale di Cava per motivi precauzionali.

Questo il comunicato del Comune di Cava de’ Tirreni: “Nel primo pomeriggio di oggi, presso l’Ospedale Santa Maria dell’Olmo, è stata attivato il protocollo previsto in caso di sospetto Coronavirus, per un bambino di 3 anni. Allo stato, sentiti i vertici del nosocomio cavese, sono in corso gli esami di rito presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, per accertare se il bambino è affetto o meno dalla patologia. In attesa della diagnosi, così come prevede il protocollo, l’attività del Pronto Soccorso dell’ospedale è stata sospesa“.