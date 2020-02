Arriva, la seconda sconfitta in campionato, c’è molto di cui arrabbiarsi però va considerato che il Messina in nove uomini ha trovato la forza di attaccare e vincere.

Il Savoia, diciamocela tutta, non ha saputo capitalizzare la superiorità numerica, ma amici cari, questo è il calcio. La palla è rotonda come si suol dire, anche se è sferica, ma consideriamo il fatto che non è ancora scritta la parola fine.

Il Palermo ha perso di brutto a Licata e forse è un segnale positivo, ma poteva andar meglio, troppi errori e tutto è rimandato.

Ora ci tocca raccogliere le forze, stringere i denti e ricominciare la corsa, forse ce la faremo, forse no, ma questo campionato rimarrà qualcosa di indimenticabile. Correre dietro una corazzata per il Savoia non è semplice. Se poi ci mettiamo le cose curiose accadute, ma non è il momento di cercare scuse, stiamo perdendo punti sul filo del traguardo.

Archiviamo la delusione, la rabbia ed il resto e ripartiamo… Non è finita. Con la speranza che il buon Parlato, sappia trarre valide soluzioni a questo rebus con la maglia bianca.

Mannaggia, ma comme se fa a perdere contr’ ‘a 9 uommeni? Per favore, non cominciamo. Tutti tranquilli e sarà più bello così.

Ernesto Limito