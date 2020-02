Nell’ultima domenica ovale di febbraio, la sosta dei campionati dovuta al turno casalingo degli Azzurri nel Sei Nazioni, ha consentito ad alcuni tornei di riposare e ad altri di recuperare sfide rinviate nei mesi precedenti.

Serie C – Girone B

Disputata oggi una gara in programma lo scorso 15 dicembre. Una sola meta di differenza ha consentito alla compagine cadetta della AP Partenope Rugby di espugnare Salerno vincendo in casa della Zona Orientale Rugby Popolare Salerno.

Under 18 maschile

Anticipata la sfida tra Napoli Afragola e Tigri Rugby Bari 1980 ASD del prossimo 15 marzo. Largo successo dei padroni di casa contro la formazione pugliese.

Coppa Italia Femminile Seven Seniores

Al Villaggio del Rugby di Napoli si è recuperata la tappa originariamente in programma lo scorso weekend. Le padrone di casa dell’ Amatori Napoli Rugby si aggiudicano il raggruppamento.

Altri campionati (gare disputate in Campania ma non organizzate dal Comitato Campano)

Under 18 Elite

Domenica estremamente positiva per le formazioni campane. Vince il Rugby Benevento contro il Frascati Rugby Club 2015. Successo anche per i giovani della Partenope che superano i pari età della U.S. Primavera Rugby.

