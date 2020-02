Afragola: al Gelsomino è di scena “Febbraio” per la rassegna “Actin’drama”

Torna giovedì 27 febbraio al teatro Gelsomino di Afragola alle ore 20,30 la rassegna diretta da Gianmarco Cesario e Iole Schioppi “Actin’drama”, dedicata alla nuova drammaturgia. La rassegna ospitata dal Teatro Gelsomino di Afragola è una nuova sfida fermamente voluta da Gianluigi Osteri che continua ad promulgare iniziative di interesse culturale nel territorio provinciale.

“FEBBRAIO” è il titolo del prossimo spettacolo (prodotto da Cantiere Giovani, TAV e Bagaria), di Domenico Cantore, regia Enzo Sodano, con Maria Anna Russo e musiche a cura di Giovanni Corbi, disegno luci Sirio Fusco.







Febbraio è la storia di Vanessa che si racconta e ci racconta delle sue giornate di prostituta e del suo amore folle, uno di quegli amori che non smette mai di sbiadirsi dopo le tinte accese dell’innamoramento, perdendosi in divagazioni talvolta ironiche, talvolta amare, ma sempre vere e crude.

Vanessa ama la lasagna, ma odia la gente. Le piace il rumore del mare e la musica, ma il suo posto preferito è “fuori dal mondo”.

Vanessa parla, parla tanto, non smette mai di parlare. Ma non riesce a farsi comprendere.

Vanessa ha sempre tante persone in casa, ma lo specchio riflette solo se stessa.

Vanessa osserva dalla finestra ciò che la circonda, ma dentro si sente costantemente in equilibrio su una corda. Mentre il vento di Febbraio frusta le strade, i palazzi e l’anima.