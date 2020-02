E’ già in pieno movimento a Torre del Greco la macchina organizzativa della prima edizione della Cicloturistica del Vesuvio.

L’evento, in programma domenica 15 marzo, è uno dei fiori all’occhiello del circuito MTB South Experience che ha condiviso in pieno la mission degli organizzatori torresi che vogliono fare del loro meglio e presentare una cicloturistica unica nel suo genere per location e paesaggi.

La cicloturistica nasce dopo il successo di quella del Monte Faito dello scorso anno inducendo gli organizzatori di I Love Mtb Torre del Greco ad allestire in breve tempo un’edizione di prova.

Il percorso

L’ evento sarà caratterizzato da due percorsi, Hard e Soft.

Il percorso Hard ha una lunghezza di 22 Km circa e un dislivello positivo di 500 M ed attraverserà tutto il sottobosco vesuviano con lunghi single track caratterizzati da scenari mozzafiato sul Golfo di Napoli.

La prima salita è di 3 km, affrontata dopo la visita alla stazione Cook, che porterà in un circuito formato da brevi ed intense salite.

Il percorso soft, simile al precedente illustrato, si differenzia per una lunghezza ridotta a soli 12 km circa e 200 metri di dislivello positivo.

Per entrambi l’arrivo sarà in salita, ma ad attendere i Bikers ci sarà un ricco pasta party.

Iscrizioni

Per le iscrizioni il contributo è di 10 euro fino al 14 marzo, mentre il contributo sarà di 15 euro la mattina dell’ evento. Nel pacco escursione ci saranno Integratori, scaldacollo, gastronomia locale, acqua.

I partecipanti e gli accompagnatori potranno trovare l’atmosfera ideale per trascorrere una bella giornata di sport sulle due ruote silenziose.

Servizi

Assistenza medica, assistenza meccanica, ristori, convenzione albergo per chi vuole alloggiare, convenzione cena, pasta party, premiazione.

Con un piccolo contributo pasta party anche per gli accompagnatori.

Le dichiarazioni di Giorgio Di Dato

“Abbiamo invitato gli amici visti da diverse province della nostra regione, ma anche fuori dalla campania ed è stato un successo inaspettato perchè riuscimmo a superare i centocinquanta iscritti.

Da ciò, abbiamo posto le basi per mettere in cantiere quest’anno una vera e propria cicloturistica per far conoscere, a chi non c’è mai stato, la ricchezza della fauna e della flora, oltre ad ammirare panorami mozzafiato da qualsiasi angolo con sua maestà il Vesuvio a dominare l’intera vista senza mai togliere lo sguardo”.