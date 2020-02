In Italia è allarme coronavirus? L’Amuchina ed i gel disinfettanti sono esauriti nei negozi e sul web ci sono gli sciacalli? Tranquilli, ci pensano le maestre. Una in particolare, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, che ha dato un compito da fare a tutte le mamme degli alunni della sua classe: preparare in casa, o almeno provarci, il gel disinfettante per le mani.

Coronavirus, scuole chiuse ma mamme e studenti al lavoro!

Il compito-suggerimento è arrivato proprio su uno dei classici gruppi WhatsApp in cui le mamme si scambiano pareri, idee ma anche ansie e preoccupazioni che in questo periodo non mancano. Tutto è partito da quando il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino ha emanato un’ordinanza con la quale ha sospeso le attività didattiche in città per qualche giorno per consentire le operazioni di igienizzazione e di sanificazione degli istituti.







La ricetta per il gel disinfettante

Una precauzione voluta dall’amministrazione del territorio per consentire ai piccoli alunni di tornare a scuola in tutta sicurezza. Ma nel frattempo? Una delle mamme, una volta recepita la chiusura, ha chiesto alla maestra su WhatsApp i compiti per mantenere gli studenti in “forma scolastica”. La docente di una scuola elementare di Castellammare, però, ha fatto di più: ha consegnato alle mamme la “ricetta” per il gel disinfettante per le mani come da indicazioni dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale per la Sanità.

“Ci vediamo a scuola!”

Le mamme hanno apprezzato moltissimo il “compito” loro affidato. Il gesto è servito a tranquillizzare e a ridare loro il sorriso in tempi di coronavirus, allarmismo dilagante, preoccupazioni, supermercati presi d’assalto e “sciacalli” del disinfettante. “Ho pensato che la ricetta, che ho controllato e già provato – ha detto la maestra – potesse essere utile a chi sul gruppo si stava preoccupando delle scorte finite e dei prezzi esorbitanti. I rimedi fai da te spesso sono i migliori: servono a realizzare cose utili, ci rilassano e ci occupiamo così dei nostri piccoli. Ci vediamo a scuola, correggerò i compiti e proverò tutti i gel realizzati”. Ah, la ricetta? Di seguito i link utili!

Oms:

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/guide_production_locale_produit_hydro_alcoolique.pdf?ua=1

In Italiano:

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-ricetta-dell-oms-realizzare-gel-disinfettante-1832506.html