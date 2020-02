Coronavirus, sanificazione scuole ed uffici pubblici ad Agerola

In ossequio alle direttive diramate da Governo, Dipartimento di Protezione Civile e Regione Campania nella mattinata di venerdì 28 febbraio sono iniziate ad Agerola le operazioni di igienizzazione e di sanificazione degli istituti scolastici presenti sul territorio. Domani, sabato 29 febbraio, lo stesso intervento verrà effettuato negli uffici comunali e presso l’Istituto Alberghiero “R. Viviani”.

Queste misure sono state adottate a scopo meramente precauzionale in quanto non sussiste nessun allarme nel nostro territorio per quel che riguarda l’emergenza legata al contagio del coronavirus.

«I comuni, che rappresentano il front office delle istituzioni pubbliche nei territori, sono al fianco dei cittadini per garantire loro la massima sicurezza anche quando, come in questo caso, adottano provvedimenti che esulano dalle proprie competenze specifiche» dice il sindaco Luca Mascolo

«Bisogna affrontare questa fase delicata con lo spirito giusto, senza cedere a isterismi ingiustificati, ma continuando a tenere un atteggiamento responsabile. No agli allarmismi, sì alla prevenzione» chiosa il primo cittadino.