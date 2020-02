Linea verde e valorizzazione dei giovani: queste le linee guida che accompagnano l’articolazione della nuova stagione dell’Asd Marco Pantani con sede a Montesano sulla Marcellana e con tante novità in serbo.

È tempo di partire e di cominciare a guardare avanti e al futuro delle nuove leve del pedale con le categorie giovanissimi ed esordienti che ha in Maurizio Radesca l’artefice di questo progetto ambizioso che coinvolge non solo la Campania ma anche le altre regioni del Sud Italia.

Ad affiancare Maurizio Radesca un uomo di esperienza e di grande passione per il ciclismo come Domenico Tranchese che aveva in passato provato a dare una sterzata al movimento ciclistico campano e del Sud Italia con la creazione di un team tutto al femminile ma anche portavoce di un messaggio “Io Corro Leale” per un ciclismo che vuole la trasparenza in tutto e per tutto lontano dalle pratiche illecite.

Oltre a Domenico Tranchese, anche Edoardo Merone farà parte del nuovo roster dirigenziale come direttore sportivo e maestro di mountain bike con specializzazione nel fuoristrada estremo che si prenderà cura dei ragazzi per iniziare un processo di crescita per portarli fino alla categoria allievi e facendoli gareggiare nelle corse di interesse nazionale.

L’autunno-inverno dell’Asd Marco Pantani si è rivelato tanto impegnativo dal punto di vista tecnico quanto foriero di soddisfazioni dal punto di vista dei risultati ottenuti nel ciclocross.

Uno sforzo non indifferente per la società di Montesano sulla Marcellana alla ribalta con l’unica esordiente in gara: Chiara Radesca è riuscita a competere con le più forti coetanee a livello nazionale partecipando al Giro d’Italia Ciclocross e chiudendo in bellezza con la vittoria finale nel circuito Mediterraneo Cross che si è aggiunta al campionato regionale FCI Campania su strada e alla partecipazione ai Campionati Italiani di Chianciano Terme nella rappresentativa regionale.

La stessa Chiara Radesca sarà una delle punte di diamante del nuovo team 2020 che annovera un innesto femminile pugliese: Francesca D’Amico, da Martina Franca, cresciuta nel vivaio del sodalizio Maestri Mtb che ha grinta e talento da vendere.

Questo è solo l’inizio del graduale rinnovamento dell’Asd Marco Pantani che si aspetta un 2020 positivo ma, più di ogni altra cosa, all’insegna del divertimento grazie al sostegno degli sponsor Detta Spa, Galatro Arredo, Falcone Caffè, Caseificio Campolongo, Palazzo Cestari Hotel, Locanda del Gallo, SL2 maglificio sportivo, Grisolia Srl, Jolly Arredo e Serigrafia New Promotion.