Serata passata al circolo “Verso Sud” in Torre Annunziata per la presentazione del libro della dottoressa Francesca Carlucci “La città Felice”.

Ad aprire la serata il saluto del sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha poi introdotto la serata Pierpaolo Telese, passando la parola a Titti D’Amelio, giornalista e moderatrice dell’incontro.

In rappresentanza del Comune di Napoli, l’assessore Alessandra Daniele che con poche, ma significative, parole ha introdotto negli astanti il concetto di una politica nuova che sappia lavorare per gli altri e non pro sibi et suis.

Prefazione dell’attore Angelo Ianniello, noto Pulcinella del teatro dell’arte, ma un Pulcinella nuovo, che rappresenta la nuova anima della città partenopea. Nel libro, vengono trattati buoni sentimenti che rispecchiano la rinascita della città e l’instancabile lavoro del sindaco de Magistris, che con tanto amore sta portando aria nuova in Palazzo San Giacomo, tale da portare Napoli a raggiungere risultati insperati sino a poco tempo fa.

Una bella serata in questa Torre che non sa fare a meno della cultura, non a caso la scrittrice Francesca Carlucci è di Torre Annunziata e ama Napoli, perchè in essa trova la nostra voglia di portare amore a questa terra, tanto maltrattata ma tanto ricca di sentimenti. Insomma un bel libro da leggere in questi tempi confusamente misti di emozioni virali e non.

Ernesto Limito