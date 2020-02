Castellammare sotto choc: il corpo del giovane Davide Pignataro trovato senza vita in Messico

Pignataro era imbarcato su una nave da crociera in quel momento attraccata in Sudamerica

Un giovane stabiese di 30 anni, Davide Pignataro, è stato trovato senza vita in Messico: l’intera città di Castellammare di Stabia è sotto choc. La notizia è arrivata in città nella serata di venerdì 28 febbraio. Pignataro era imbarcato su una nave da crociera in quel momento attraccata in Sudamerica ed il corpo del ragazzo è stato trovato nella sua cabina da alcuni colleghi.

A parlarne è stato don Antonino, il parroco della Concattedrale di Castellammare che, nel corso dell’omelia, ha invitato alla preghiera. Diplomato presso l’Istituto Nautico di Piano di Sorrento, Davide Pignataro si era imbarcato come ufficiale di macchina. Le autorità messicane stanno indagando sull’accaduto ed al momento sono davvero pochi i dettagli che sono trapelati.