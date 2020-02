Nella mattinata di venerdi 28 febbraio è stato inaugurato all’interno dello stabilimento aerospaziale Leonardo di Pomigliano d’ Arco “l’Aerothec Campus”. Un’evento straordinario al quale hanno partecipato alcuni dei massimi vertici del Governo, il Ministro del Lavoro Stefano Patuanelli e il Ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, insieme al Ministro degl’Esteri Luigi Di Maio e all’onnipresente Valeria Ciarambino, Consigliera Regionale del Movimento. Presente anche il sindaco Raffaele Russo con una sua piccola delegazione in rappresentanza della città.

Dopo aver sbloccato 130 milioni di euro, dichiara Luigi di Maio, per lo stabilimento Pomiglianese e procedere all’ammodernamento delle catene di produzione al fine di rendere la Leonardo una realtà altamente competitiva, si è successivamente lavorato per creare una perfetta osmosi tra Università e mondo del lavoro attingendo i talenti nostrani direttamente dalla Federico II.

Cosi ad un anno dalla promessa fatta dallo stesso Luigi Di Maio allora Ministro del lavoro, dell’attivazione del Campus – Accademy il 2 marzo partirà un Master d’alta formazione rivolto a 30 Ingegneri -studenti dell’Università d’ingegneria aereospaziale Federico II regolarmente selezionati attraverso un bando pubblico che potranno crescere, misurarsi e interagire direttamente in azienda in perfetta sinergia con le maestranze di fabbrica e gli operai. Un progetto mai realizzato prima sul territorio che mira a diventare il primo esempio d’integrazione tra mondo della formazione e mondo del lavoro.

Grazie all’insediamento di una vera e propria Accademy all’interno dello stabilimento si potrà realizzare una perfetta integrazione anche tra mondo della ricerca Universitaria e mondo delle imprese, come stimolo per i giovani soprattutto per le grandi menti a rimanere in Italia. In questo progetto che sta per partire, come dichiarerà la Ciarambino, Pomigliano diventerà il centro di ricerca del territorio punto di partenza per la creazione di nuove startup, la Campania e Leonardo saranno un modello di crescita nel mondo del lavoro e la palese dimostrazione che la politica quella buona trasforma le promesse in realtà.

Cinzia Porcaro