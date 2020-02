Con l’ordinanza n.27 la Polizia Municipale di Pompei ha annunciato l’inizio dei lavori in Piazzale Schettini per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica stradale, ordinando alcune misure interdittive alla circolazione veicolare.

E in effetti, come si legge nell’ordinanza, per consentire lo svolgimento dei lavori saranno vietate la circolazione e la sosta nell’area interessata oggi, sabato 29 febbraio, dalle ore 7,00 a 17,00 e anche lunedì negli stessi orari nonché sino alle cessate esigenze dettate dai lavori. In ogni caso martedì 3 marzo, la situazione dovrebbe ritornare alla normalità.

Le strade interessate dai lavori con divieto di circolazione, sosta e con sbarramenti e deviazioni saranno, oltre a Piazzale Schettini anche Via Vittorio Emanuele III, incrocio con la traversa Vittorio Emanuele III e via Colle San Bartolomeo dove saranno attuate le necessarie deviazioni dei veicoli alle intersezioni.

Il problema sarà sicuramente avvertito, oltre che nella giornata di sabato, essendo la città di Pompei meta, oltre che di numerosi turisti, anche di un notevole numero di visitatori dai comuni viciniori, soprattutto nella giornata di lunedì.

Sull’area interessata dai lavori insiste, infatti, la sede centrale del Primo Circolo Didattico di Pompei e già normalmente nelle ore di entrata ed uscita dei giovani alunni dalla scuola, tutta l’area, diventa intensamente trafficata ai limiti della praticabilità. Lunedì con il piazzale chiuso e le strade limitrofi interdette si prevedono non pochi disagi per quanti normalmente frequentano l’area per raggiungere la scuola.

In allegato l’ordinanza, a firma del Comandante Petrocelli, emanata nella mattinata di ieri dal comando di Polizia Municipale.

