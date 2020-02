A Castellammare di Stabia si terrà la manifestazione a scopo benefico “Quando i bambini fanno… GOAL!“, in campo per la pediatria con GIVOVA e Nazionale Italiana Cantanti.

L’evento, che rappresenta il momento clou della IV edizione della Prevention Cup GIVOVA, è una partita amichevole di calcio tra la Nazionale Italiana Cantanti, di cui GIVOVA è da tempo orgogliosamente sponsor tecnico, e la Solidarity Soccer Team, una rappresentativa di Vecchie Glorie della Juve Stabia e del Napoli.

Insieme alle due squadre scenderanno in campo anche famosi rapper e gettonatissimi youtubers, molto seguiti e amati dal pubblico più giovane.

Contestualmente, in collaborazione con Campus 3S, la manifestazione prevede consulti medici per la prevenzione e visite mediche gratuite sul territorio nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 marzo nella Villa Comunale adiacente la Cassa Armonica.

L’intero incasso della manifestazione sarà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia.

Ancora una volta, GIVOVA e la Nazionale italiana Cantanti scendono in campo insieme, per regalare emozioni al pubblico sugli spalti e un sorriso di speranza ai piccoli pazienti dell’ospedale stabiese. E soprattutto, per segnare insieme ai bambini il goal della vittoria.

La prevendita

Sono aperte le prevendite per l’evento “Quando i bambini fanno… GOAL!”, la partita di calcio a scopo benefico tra la Nazionale Italiana Cantanti e la Solidarity Soccer Team che si terrà Sabato 28 Marzo, alle ore 11 presso lo Stadio Romeo Menti, per raccogliere fondi a favore del Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Leonardo di Castellammare Di Stabia.

I biglietti in prevendita, che sono disponibili online sul sito www.GO2.it e che hanno, in base ai settori, un costo che va dai 15,00 euro per la Tribuna Vip ai 2,00 euro per i Distinti e per la Tribuna Scoperta, possono essere acquistati anche nei seguenti punti vendita:

–Givova Directional Shop Scafati

C.so Nazionale 278/280

Tel. 081 1881 3759

–Givova Point Castellammare di Stabia

C.so Garibaldi, 124

Tel. 081 424 5972