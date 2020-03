"La vicenda ha mostrato l'efficienza del nostro sistema sanitario locale, per accogliere e trattare, con competenza e rapidità, eventuali casi sospetti che dovessero verificarsi in città ed in penisola sorrentina"

Coronavirus, cessato allarme a Sorrento: tampone negativo per la turista proveniente da Milano. “L’esame del tampone eseguito sulla turista proveniente da Milano e ricoverata all’ospedale di Sorrento, ha dato esito negativo al Covid-19”. A parlare è il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo.

“La donna sta bene e presto potrà lasciare l’ospedale. – ha continuato il primo cittadino – A dispetto da quanto riportato da molti organi di stampa, il nosocomio Santa Maria della Misericordia ha continuato per l’intera giornata a funzionare regolarmente e ad erogare servizi ed assistenza a tutta l’utenza. La vicenda ha mostrato l’efficienza del nostro sistema sanitario locale, per accogliere e trattare, con competenza e rapidità, eventuali casi sospetti che dovessero verificarsi in città ed in penisola sorrentina.

Una ragione in più per i turisti per continuare a scegliere, numerosi, la nostra destinazione. E, soprattutto, per tranquillizzare i cittadini sulla positiva risposta delle istituzioni e delle strutture del territorio ad affrontare ad ogni tipo di criticità”.