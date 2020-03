Coronavirus in Campania, altri 4 tamponi positivi: i casi salgono a 17. La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella giornata di ieri sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sessanta tamponi. Sono risultati positivi in serata altri 4 tamponi, per i quali, come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Se fosse confermata la positività alle ulteriori analisi sarebbero 17 i casi.

Il presidente De Luca ha sottolineato il massimo rigore nella cura e sulla ricostruzione della catena dei contagi e fatto un richiamo alla responsabilità individuale, chiedendo eventuali misure atte ad arginare il rischio di persone già contagiate che, non rispettando le prescrizioni, aumentano la possibilità di nuovi contagi. In merito alle scelte di fondo da adottare, il presidente De Luca ha ribadito il senso di responsabilità della Campania nel garantire scelte coerenti, confermando la riapertura delle scuole e delle università da lunedì e l’espletamento dei concorsi pubblici.







Non sono previsti, anche a livello di Governo centrale, provvedimenti di chiusura per scuole e università della Campania, dove da lunedì possono regolarmente continuare le attività didattiche, fermo restando le precauzioni di prevenzione e sorveglianza già in atto.

Una ditta incaricata dall’Ordine degli Avvocati di Napoli ha invece eseguito un servizio di pulizia straordinaria degli spazi di competenza dell’Ordine presenti nel Nuovo Palazzo di Giustizia partenopeo. Il cosiddetto “paziente 1” napoletano, infatti, è risultato essere un avvocato. Ieri alcuni suoi collaboratori, entrati in contatto con l’avvocato, sono risultati positivi al test sul coronavirus.

“Napoli non si chiude e prova a vivere una vita normale perché è giusto e necessario che sia così. Tutte le misure che abbiamo adottato sono necessarie, utili e ci affidiamo alle autorità nazionali per eventuali restrizioni”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video pubblicato su facebook fa il punto della situazione rispetto all’emergenza coronavirus.